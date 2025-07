Peda e Gomis sotto esame, il Padova insiste per Vasic

Il mercato apre ufficialmente i battenti, ma il Palermo è già operativo da settimane per chiudere alcune trattative avviate in anticipo. In dirittura d’arrivo ci sono infatti gli ingaggi di Augello, Palumbo ed Elia: nei prossimi giorni è attesa l’ufficialità che li renderà a disposizione di Inzaghi fin dai primi giorni del ritiro di Châtillon, fissato per giorno 13. Sul fronte entrate, resta viva la doppia ricerca di due difensori centrali: uno destro e uno mancino. Marcandalli è un profilo seguito, ma al momento non rappresenta una priorità assoluta. Resta poi da valutare il futuro di Peda, reduce da un’ottima stagione alla Juve Stabia: molto dipenderà dallo spazio che il club rosanero riterrà di potergli garantire.

Decisamente più complessa, invece, la questione legata alla porta. L’idea è quella di valutare con attenzione le condizioni di Gomis, ormai recuperato dal grave infortunio subito alla prima giornata dello scorso campionato contro il Brescia. Il portiere francese aveva dato buone risposte prima dello stop e ora toccherà a Inzaghi decidere il da farsi, sulla base delle garanzie tecniche e fisiche che offrirà il classe ’93. La situazione resta fluida anche perché Desplanches andrà in prestito in Serie B, in un contesto che gli consenta di giocare titolare e maturare ulteriore esperienza. Il club è dunque aperto a ogni scenario: se Gomis dovesse convincere e restare da titolare, si cercherebbe un secondo (Lezzerini può essere un nome). In alternativa Gomis potrebbe restare come riserva oppure partire, solo qualora non riuscisse a offrire piena affidabilità dal punto di vista fisico.