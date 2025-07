La proposta di rinnovo non c’è, Sirigu lascia i rosanero

Sirigu e il Palermo si separano. Il contratto che legava il portiere sardo al club rosanero è scaduto ieri e non sarà rinnovato. Una decisione condivisa, presa con serenità e rispetto reciproco, che chiude una parentesi breve ma densa di significato per entrambe le parti. Tornato a Palermo la scorsa estate, accolto con affetto da una piazza che non ha mai smesso di considerarlo uno di casa, Sirigu è sceso in campo in sole quattro partite ufficiali (tre in campionato consecutive e una in Coppa Italia), ma ha rappresentato una figura centrale e importante all’interno dello spogliatoio, portando esperienza e spirito di gruppo.

Ora, per lui, si apre una fase di riflessione profonda. A 38 anni e con una carriera ricca di tappe internazionali alle spalle, Sirigu sta valutando anche l’ipotesi del ritiro. Una scelta non ancora definitiva, ma possibile, soprattutto vista la possibilità di chiudere il cerchio in modo consapevole e comunque positivo. L’addio a Palermo ha il sapore di un ritorno simbolico che forse doveva accadere, anche solo per rimettere piede dove tutto era cominciato da giovanissimo. Lanciato in Serie A con la maglia rosanero, Sirigu ha voluto riabbracciare le sue radici in un momento cruciale della propria traiettoria. Se sarà l’ultima pagina della sua carriera, si chiuderà nel rispetto e nell’affetto di un pubblico che continua a riconoscergli passione, serietà e appartenenza. E in fondo, a Palermo, certi legami non finiscono: semplicemente si trasformano. Quella tra Sirigu e i colori rosanero resterà comunque una pagina straordinaria di storia.