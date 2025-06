Vasic-Padova si fa, Insigne e Di Mariano in bilico

Non solo entrate. In casa Palermo si comincia a ragionare anche sul fronte uscite, con una serie di movimenti che, seppur al momento non ancora definitivi, potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. La rosa è ampia e alcuni saluti, in un modo o nell’altro, sono inevitabili. Qualche addio si è già consumato: Baniya e Henry sono rientrati alla base (Trabzonspor e Verona) dopo il prestito, con il Palermo che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto. Situazione diversa invece per Aurelio e Damiani, entrambi riscattati dai rispettivi club dopo le esperienze in prestito: operazioni che hanno portato un po’ di respiro anche sul piano economico (circa 500 mila euro complessivi) e liberato spazio in organico.

Ma non è finita qui. La società sta valutando attentamente la posizione di altri elementi. Tra i nomi più caldi c’è quello di Nikolaou: il difensore greco, arrivato la scorsa estate dallo Spezia nell’operazione che aveva coinvolto anche Soleri e Aurelio, è da tempo nel mirino dell’Aek Atene. Per ora si tratta solo di un interessamento, ma non è escluso che da Atene arrivi presto una proposta concreta. Un altro che potrebbe salutare è Buttaro: per lui si stanno muovendo diversi club tra B e C. Il difensore ha bisogno di giocare con continuità e il Palermo è pronto ad ascoltare proposte.