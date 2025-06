Il Palermo cerca un regista, riflettori su Salvatore Esposito

Chiusi i capitoli più delicati della pianificazione tecnica, il Palermo guarda avanti con rinnovata ambizione. Dopo la conferma, in attesa solo dell’ufficialità, di Osti nel ruolo di direttore sportivo e la scelta definitiva di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il club rosanero si prepara a entrare nel vivo della sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva per provare a centrare con determinazione il salto in Serie A.

L’attuale ossatura della rosa rappresenta un punto di partenza solido, grazie alla presenza di diversi calciatori di qualità, già abituati alle dinamiche di un torneo impegnativo e imprevedibile come la Serie B. Tuttavia, la scorsa stagione ha evidenziato alcune lacune strutturali, soprattutto in zone nevralgiche del campo dove è mancata continuità e incisività. Per questo sarà necessario inserire profili di spessore, con esperienza, personalità e qualità, capaci di alzare il livello complessivo della squadra. Tra le priorità individuate dallo staff tecnico figura, senza dubbio, l’acquisto di un regista puro. Si cerca un giocatore in grado di dettare i tempi della manovra, velocizzarla e garantire verticalizzazioni efficaci. Un profilo completo, capace di coniugare quantità e qualità. Il nome in cima alla lista è quello di Salvatore Esposito, centrocampista classe 2000 di proprietà dello Spezia. Un giocatore che, nella passata stagione, ha saputo imporsi come uno dei migliori interpreti del ruolo in categoria: 7 gol, 10 assist e ben 220 palloni recuperati – dato che lo ha consacrato come primatista assoluto nel campionato cadetto.