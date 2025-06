Palermo, tutto su Audero ma c’è pure un piano «B»

Tante incognite, nessuna certezza e poco tempo per trovare una quadra: il Palermo punta ad arrivare al ritiro sapendo già chi saranno primo e secondo portiere per la prossima stagione, ma finora i nodi non sono stati sciolti. L’arrivo in panchina di Inzaghi dovrebbe permettere di accelerare ogni operazione, al fine di evitare uno scenario come quello del 2024/25 in cui la porta rosanero ha visto alternarsi quattro profili diversi.

Due di questi, Sirigu e Desplanches, sono certi dell’addio: il primo per fine contratto, il secondo per maturare dopo una stagione con qualche errore di troppo dovuto anche all’inesperienza. Sugli altri due, Gomis e Audero, i punti di domanda sono tanti: il primo vorrebbe tornare a giocare con continuità, ma a Palermo avrebbe al massimo un ruolo da dodicesimo e anche questo non è al momento sicuro, visto che si attendono ulteriori risposte sul suo stato di forma dopo nove mesi di infortunio. Sul secondo la palla deve necessariamente passare al Como, proprietario del cartellino. Se il prezzo stabilito dai lariani sarà abbordabile per le casse rosanero o comunque trattabile il ritorno del portiere italo-indonesiano potrà concretizzarsi, altrimenti il club di viale del Fante andrà a cercare altrove: molto dipende anche dalla volontà di Audero, che è stato già allenato da Inzaghi a Venezia e che a Palermo, nonostante un’annata generale con tanti problemi (non certo per colpa sua), si è trovato davvero bene. Malgrado il poco tempo a disposizione per scegliere, ogni decisione andrà presa con la massima attenzione: un anno fa la separazione affrettata da Pigliacelli, legata alla volontà di dare più spazio a Desplanches, si è rivelata un boomerang in quanto l’estremo difensore ha avuto un’annata splendida a Catanzaro, stabilendo il record di porte inviolate e parando un rigore a Shpendi del Cesena nel primo turno play-off.