Il Palermo cerca linfa verde nuova, ecco tutti i nomi sulla lista

Le regole della Lega B impongono il limite di 18 giocatori in lista over (che nel 2025/26 riguarderà tutti quelli nati entro il 31 dicembre 2001), mentre sugli under ogni squadra può averne a disposizione quanti ne vuole. Il problema per i rosa è che le risposte arrivate dai giovani sono pressoché nulle: dell’organico attuale, tra chi c’è già e chi torna dal prestito, dovrebbero rimanere solo Peda , Lund e forse Di Bartolo (come terzo o quarto portiere). Tutti gli altri sono al passo d’addio: per Desplanche s e Vasic il tempo dell’attesa è scaduto, Buttaro non ha alcuno spazio, Nespola e Corona verranno prestati a squadre in cui possono giocare con continuità e lo stesso farà Appuah , che deve maturare ulteriormente per ritagliarsi spazio al Palermo.

Sono tanti i fattori che nel triennio targato City Football Group hanno impedito al Palermo di fare il salto di qualità. Tra le maggiori difficoltà incontrate c’è quella legata alla valorizzazione dei giovani: dei tanti under passati in rosanero dal 2022 in poi quasi nessuno è riuscito a imporsi e nella stagione appena conclusa si è registrato il punto più basso, con una bocciatura più o meno per tutti.

Se la maggior parte delle realtà cadette è riuscita a fare un lavoro di valorizzazione dei propri ragazzi, a prescindere dal fatto che provenissero dall’Italia o dall’estero, in rosanero questo meccanismo non è scattato un po’ per le difficoltà a ritagliarsi spazio, un po’ perché le poche occasioni concesse non sono state sfruttate bene: l’auspicio è che l’eventuale arrivo di Inzaghi, che ha sempre fatto bene quando chiamato a lavorare con i giovani, possa guidare a un’inversione di tendenza, con gli under a recitare un ruolo da protagonisti.

Nel momento in cui la panchina rosanero dovesse diventare sua, «Superpippo» sarà chiamato a favorire un inserimento graduale dei giovani, evitando di caricarli fin da subito di troppe responsabilità ma al contempo non lasciandogli un ruolo di comparse da 5-10 minuti a partita. Il problema, di cui dovrà occuparsi Osti in sede di mercato, sarà la scelta dei profili che andranno a sostituire gli under in partenza: al Palermo servono almeno 4-5 acquisti, anche valutando la formula del prestito visto che gli investimenti sugli under negli ultimi anni si sono quasi sempre rivelati poco produttivi (Desplanches, Lund, Vasic e Appuah sono costati in tutto intorno agli 8 milioni di euro).

È probabile che a essere scelti siano giocatori che hanno già agito nel 3-4-2-1 o comunque si siano dimostrati duttili. Osti, consapevole dell’ottimo rapporto e degli affari portati avanti in passato tra i rosa e diversi club di massima serie, guarderà a profili che non abbiano costi proibitivi e in questo senso le suggestioni non mancano: tra i difensori Guarino e Marcandalli hanno fatto bene rispettivamente a Carrarese e Venezia, ma bisogna capire se Empoli e Genoa, che ne detengono il cartellino, sono disposte a concedergli un nuovo prestito (e nel caso dei toscani si tratterebbe di una diretta concorrente); da non scartare nemmeno l’opzione che porta a Giorgini del Südtirol, sondato dal Palermo a gennaio. Sugli esterni c’è l’imbarazzo della scelta: tra i giovani più appetibili a destra ci sono Soppy dell’Atalanta Under 23 e Favasuli della Fiorentina (ultima stagione al Bari), a sinistra Veroli del Cagliari (ex Sampdoria), Fortini ancora della Fiorentina (ex Juve Stabia) e Corazza del Bologna (ex Salernitana). A centrocampo il Palermo potrebbe bussare alla Juventus per Sersanti (ex Reggiana), al Bologna per Pyythiä (ex Südtirol) o sempre ai viola per Amatucci (ex Salernitana); sulla trequarti occhio a Vergara del Napoli (ex Reggiana), Pierobon della Juve Stabia e Samuele Vignato del Monza (qualora l’operazione per il fratello Emanuel dal Pisa si concretizzi). Più complicata la ricerca di un giovane attaccante: vista la delicatezza del ruolo non è da escludere che si vada a caccia di giocatori più rodati, in caso contrario non è da escludere un ritorno di fiamma per Stiven Shpendi, che tornerà all’Empoli dopo il prestito alla Carrarese e due gol in altrettante partite ai rosa in campionato.