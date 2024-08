Giacomo Corona in prestito al Pontedera, in Serie C. L'attaccante potrà così giocare e fare esperienza nella prospettiva di tornare al Palermo con un bagaglio più ricco. Il prestito è stato deciso non appena il club di viale del Fante ha concordato con il giocatore un prolungamento del contratto. Il ventenne Corona si è legato al Palermo fino al 30 giugno 2027.