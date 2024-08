Il Palermo stringe per Luis Hasa, il gioiellino della Juve ha già detto sì

Il direttore sportivo dei rosanero Morgann De Sanctis ha altri in dirittura d’arrivo anche la trattativa per lo svincolato Valerio Verre. La volontà di tornare in rosanero è evidente: le precedenti interlocuzioni con Carrarese, Pisa e Bari non sono andate a buon fine, quella con il Palermo sì e le parti si sono subito venute incontro per un contratto in grado di soddisfare tutti. Le visite mediche non dovrebbero essere uno scoglio insormontabile, ma è chiaro che le condizioni di Verre (svincolatosi dalla Sampdoria l’11 luglio e allenatosi individualmente nelle ultime settimane in attesa di trovare squadra) non gli permetteranno di essere pronto fin da subito: tuttavia la sua esperienza e il legame con la piazza rosanero, dove sta per accasarsi per la terza volta in carriera, potrebbero dare una bella spinta alle ambizioni del club.

Luis Hasa si avvicina al Palermo. Il centrocampista della Juventus, premiato un anno fa come miglior giocatore dell’Europeo Under 19, potrebbe essere il prossimo rinforzo per Dionisi. Con la dirigenza bianconera si studiano ancora cifre e formula, ma il giocatore ha già manifestato gradimento per la destinazione palermitana e gli ottimi rapporti tra le società possono favorire lo sviluppo rapido dell’affare.

Per Sekulov, altro giovane talento bianconero, c’è stato invece il controsorpasso della Sampdoria, ma nel suo ruolo (esterno destro d’attacco) al momento i rosa sono coperti con Insigne e Di Mariano: un affondo potrebbe avvenire dunque in caso di uscita di uno dei due, ma De Sanctis dovrà probabilmente guardare altrove perché l’accordo tra i blucerchiati e la Signora è davvero a un passo.

L’innesto di Hasa e Verre potrebbe portare a un sacrificio a centrocampo, causa sovrannumero: si attendono ancora eventuali mosse dall’Atalanta per Vasic, per il quale c’è già stata una richiesta di informazioni. Al Palermo interessa il terzino Ceresoli dell’Under 23 nerazzurra: non è da escludere che le parti tornino a dialogare in vista di uno scambio, anche se il sacrificio dell’italo-serbo non è ad oggi una priorità per il club; un altro profilo che interessa sulla corsia mancina è Giordano della Sampdoria, mentre è improbabile al momento che la sfida di domenica con il Parma possa essere un’occasione per parlare di Di Chiara.

Capitolo uscite: manca solo l’ufficialità per il passaggio di Damiani alla Ternana, che ha sorpassato il Pescara proponendo al Palermo e al giocatore un trasferimento a titolo definitivo (gli abruzzesi volevano invece un prestito con diritto di riscatto). Per il ritorno di Peda in Polonia (c’è il Lechia Gdansk) i dialoghi proseguiranno in questi giorni, mentre Corona e Broh restano senza pretendenti a tre settimane dalla fine del mercato.