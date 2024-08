Palermo, è fatta per Appuah: un nuovo attaccante per Dionisi

Nuovo attaccante esterno per il Palermo. Stredair Appuah, ventenne francese, lascia il Nantes. L’esterno offensivo ha firmato un contratto che lo lega al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2029.

Appuah, cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint Germain, sarà subito agli ordini dell’allenatore Alessio Dionisi. La squadra rosanero si trova in Veneto, nel centro sportivo di Veronello, per preparare il debutto in Coppa Italia, in casa del Parma domenica pomeriggio.