Dal Tar un assist per il Palermo: con l'esclusione della Reggina Di Chiara può arrivare a zero

Il Tar ha bocciato il ricorso della Reggina. Una notizia che, da vicino, interessa anche il Palermo in chiave mercato. Il club amaranto ha perso in tutti i gradi di giudizio e farà appello adesso al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, con udienza il 29 agosto. Ma lo scenario più probabile, a questo punto, è l’esclusione dalla Serie B e la ripartenza dai dilettanti con lo svincolo d’ufficio di tutti i calciatori. Compreso Gianluca Di Chiara, che adesso diventa ufficialmente preda appetibile dei rosanero. Come raccontato ieri, ci sono già stati dei contatti con il giocatore che avrebbe dato il suo benestare nel capoluogo, lui che a Palermo ci è nato.

Il terzino sinistro accetterebbe volentieri la destinazione e ora si può lavorare serenamente per trovare l’accordo definitivo. Nei piani della società non c’è però soltanto l’acquisto di un terzino. Resta sempre vivo il nome di Rigoberto Rivas per l’attacco anche se, a questo punto, bisognerebbe prima cedere. Corini, al momento, può contare infatti sue due calciatori per ogni ruolo del reparto offensivo: a sinistra Di Mariano e Mancuso, al centro Brunori e Soleri e a destra Insigne e Valente.

E adesso nel gruppone c’è pure Valencia, arrivato in prestito con obbligo dalla Salernitana. Ecco perché la trattativa per Rivas della Reggina potrebbe essere legata prima ad una uscita. La dirigenza sta valutando in questo senso la cessione di Soleri, che ha estimatori in Serie B. Lo vuole infatti il Brescia, che rientrerà in serie cadetta dopo l’esclusione della Reggina. L’attaccante romano è molto amato dalla piazza ed è legato alla città e ai suoi compagni di squadra ma di fronte alle leggi del calciomercato a volte non esiste una soluzione. Da tempo, Soleri è tra i giocatori in uscita. Esattamente come Damiani e Broh, entrambi corteggiati dalla Triestina con la quale ci sono stati nuovi contatti nella giornata di oggi. Si attendono però sviluppi nelle prossimi giorni.