Palermo, nel mirino il ventiduenne Attys: Marong chiesto dal Foggia

Il Palermo ha messo nel mirino Christopher Attys. Nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Trento nel girone A di serie C. Ancora solo un sondaggio da parte del club rosanero, che potrà visionare meglio il ragazzo nell’amichevole del 4 agosto, quando la squadra di Corini affronterà proprio i gialloneri.

Quest’anno 17 presenze, 3 gol e 1 assist per il 22 enne. Nei prossimi giorni, potrebbe cominciare una vera e propria trattativa. Sul giocatore nato ad Haiti c’è anche l’interesse del Venezia, che lo segue da settimane. Nella sua giovane carriera ha giocato con le maglie di Imolese, Spal e KNK Sibenik. Con il club ferrarese è stato convocato per ben due volte in serie B per la 35esima e la 36esima giornata. Era la stagione 2020-2021.

Andò in panchina senza tuttavia scendere in campo contro Brescia e Frosinone. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Attys può ricoprire il ruolo di mediano ma può giocare anche da trequartista. Per 5 volte è stato schierato mezzala e per due addirittura seconda punta. Un vero e proprio jolly che fa dell’inserimento la sua caratteristica principale, oltre alla grande potenza fisica (alto 1,86 m). Sempre in entrata, il Palermo punta Gianluca Di Chiara della Reggina e Niccolò Corrado della Ternana. Ancora nessuna trattativa, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi, con il club umbro che ha appena cambiato proprietà ed ufficializzato il nuovo direttore sportivo (Capozucca) e gli amaranto che aspettano la sentenza del Tar il 2 agosto per capire se il futuro si chiama ancora serie B. Nel caso contrario, tutti i giocatori saranno svincolati d’ufficio dalla Figc e il terzino palermitano può iniziare la trattativa con i rosanero. In uscita, Andrea Silipo è vicino all’Audace Cerignola mentre Damiani e Broh sono sempre corteggiati dalla Triestina in serie C. Sempre in terza serie, si è registrato l’interesse del Foggia per Buba Marong, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito alla Gelbison.