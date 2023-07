Il Palermo avanza per Rigoberto Rivas: per la fascia si pensa sempre a Corrado

Il Palermo avanza per Rigoberto Rivas della Reggina. L’attaccante piace da tempo e il suo procuratore ha già avuto più di un contatto con la dirigenza rosanero. Nato a Balfate, in Honduras, quest’anno con la squadra di Inzaghi ha segnato 3 gol e fornito due assist. Perfetto per il 4-3-3 che Corini intende disegnare per il suo Palermo. Può ricoprire più ruoli: dall’esterno offensivo di destra a quello di sinistra, fino alla punta centrale. In carriera, per ben 19 volte, ha ricoperto anche il ruolo di trequartista e per 6 quello di mezzala.

Un vero e proprio “jolly” al servizio della squadra. Con la Reggina ha un contratto fino al 2025, ma dopo 3 anni il giocatore potrebbe voler cambiare aria. Cresciuto nella Primavera dell’Inter, con cui è stato convocato anche in serie A nella stagione 2016-2017, senza mai tuttavia scendere in campo. Il suo costo, secondo i dati Transfermarket, è di 1,2 milioni di euro, ma i rosanero sperano in una rescissione consensuale che lo libererebbe a zero. I prossimi giorni potrebbero essere importanti per il buon esito dell’operazione. Sempre dalla Reggina, il Palermo ha fatto un sondaggio per il terzino sinistro Gianluca Di Chiara. Quest’anno ha collezionato 33 presenze (di cui una ai playoff) e fornito 3 assist.

Il direttore sportivo, Leandro Rinaudo, non lo perde di vista anche se il preferito per affiancare Aurelio sulla sinistra è Niccolò Corrado, già passato dal Palermo nella stagione 2020-2021, in serie C. Proprio ieri è stato formalizzato il passaggio di proprietà della Ternana e adesso la trattativa può decollare. Per il ruolo di terzino sinistro, poi, piace sempre Pietro Beruatto del Pisa. Al momento, il Palermo osserva soltanto, visto che non è disposto a pagare la cifra richiesta dai toscani (circa 4 milioni di euro). Per quanto riguarda le uscite, sono sempre Samuele Damiani e Jeremie Broh i nomi caldi. L’ex Empoli è stato richiesto soprattutto dal Vicenza mentre si è defilata la Triestina. Con il club biancorosso (con cui è stata definita l’operazione Desplanches) i rapporti sono ottimi e questo favorirebbe il passaggio di Damiani in Veneto.

Per Andrea Silipo, si è registrata invece una nuova frenata. Sembrava ad un passo dalla Pro Vercelli ma non si è trovato l’accordo (almeno per il momento). Sul giocatore c’è di nuovo forte l’Audace Cerignola, squadra del girone C di serie C. Lo scorso anno l’attaccante romano ha giocato in prestito alla Juve Stabia. Quel che è certo è il suo addio dal Palermo, squadra che lascerà a titolo definitivo. Il gioiello comprato nel gennaio del 2020 non rientra, definitivamente, più nei piani della società rosanero.