Palermo: Collocolo sempre più vicino, Frabotta prima scelta per la fascia sinistra

Dopo i cinque acquisti e gli oltre 6 milioni già spesi sul mercato, il Palermo non vuole fermarsi. L’arrivo di Sebastiano Desplanches dal Vicenza non ha infatti frenato le ambizioni di City Group.

Il prossimo obiettivo si chiama Michele Collocolo dell’Ascoli. La trattativa è già ben avviata e il giocatore gradirebbe molto la destinazione rosanero. Il club bianconero chiede due milioni in totale (tra parte fissa ed eventuali bonus): una cifra che la società di viale del Fante è disposta a spendere. Nei prossimi giorni l’operazione potrebbe sbloccarsi.

Nato a Taranto, il 23enne può giocare sia da mediano che da mezzala; nell’ultima stagione ha segnato 4 gol e fornito 5 assist in 36 presenze. Ha grandi capacità d’inserimento e riempimento dell’area di rigore. Il suo eventuale arrivo, escluderebbe quello di Valerio Verre dalla Sampdoria. Non è un mistero che il direttore sportivo del Palermo, Rinaudo, stia trattando con il club blucerchiato per un ritorno del centrocampista, ma al momento la pista Collocolo sembra la più probabile e anche (forse) la più gradita. Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, starebbe oltretutto cercando di inserire piano piano il 29enne vista l’indisponibilità di Matteo Ricci (arrivato dal Frosinone).

Sempre vivo poi l’asse con il Pisa per tre calciatori. Si tratta di Tramoni, Beruatto e Sibilli. Più semplice l’ultimo, mentre più difficili i primi due, per i quali i toscani chiedono 4 milioni di euro. Per il centrocampista ex AlbinoLeffe si potrebbe chiudere invece per 1 milione di euro. Il 26enne nato a Napoli ha segnato 3 gol in campionato, uno dei quali proprio contro il Palermo (fu la rete dell’1-1 definitivo). Al momento, non c’è alcuna trattativa ma solo una richiesta d’informazioni.

Nella testa del duo Rinaudo-Bigon c’è poi sempre il rinforzo della fascia sinistra, ancora lasciata nei piedi del solo Aurelio. Il nome forte è quello di Gianluca Frabotta, di proprietà della Juventus ma in prestito al Frosinone nell’ultima stagione. A favorire il buon esito della trattativa potrebbero essere i buoni rapporti tra il Palermo e il club bianconero. Ci sarebbe, poi, già l’ok del giocatore, intrigato dal trasferimento in Sicilia e da un progetto serio come quello portato avanti da City Football Group. Capitolo uscite: sul mercato ci sono sempre Soleri, Broh e Damiani, mentre è vicino il passaggio di Andrea Silipo, lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia, all’Audace Cerignola nel girone C di lega pro.