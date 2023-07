Le ambizioni del City Group: finora nessuno ha speso quanto il Palermo in Serie B

È il primo mercato del Palermo interamente gestito da City Football Group. E i risultati si vedono. Nessuno fin qui ha speso infatti quanto il club rosanero in questa sessione estiva di calciomercato. Un chiaro segnale della forza economica della proprietà.

Al momento gli acquisti ufficiali sono 4 per oltre 3 milioni di euro. Quasi tutti spesi per Vasic (2 più 1 di bonus) e una minima parte per Lucioni, prelevato dal Frosinone a titolo definitivo. Poi Ceccaroni a parametro zero dal Venezia e Mancuso in prestito dal Monza con diritto di riscatto e obbligo. Alla somma spesa per i 4 nuovi arrivati va aggiunto il milione per il riscatto obbligatorio di Leo Stulac, arrivato lo scorso anno dall’Empoli.

In totale, dunque, City Group ha già sborsato poco più di 4 milioni sul mercato quando siamo soltanto all’8 luglio. Nessuno come i rosanero. Alle spalle del Palermo c'è il Parma, anche se l'investimento è ancora molto lontano da quello della società rosanero. Il club di Krause ha infatti speso 1,8 milioni per l’acquisto di Anthony Partipilo dalla Ternana.

La maggior parte delle squadre di serie B non ha per la verità ancora sborsato un solo euro in entrata: tra queste anche Bari, Cremonese, Lecco (riammesso in serie B), Modena, Pisa. E delle squadre menzionate soltanto una, quella emiliana, ha completato ben 4 acquisti esattamente come il Palermo, anche se tutti a costo zero. Si tratta di Filippo Vandelli (Fidelis Andria), Matteo Cotali (Frosinone), Cristian Cauz (Reggiana) e Jacopo Manconi (AlninoLeffe).

Tre acquisti anche per il Venezia, di cui due a titolo gratuito (Harvey St Clair e Jay Idzes). Poco più di 400 mila euro sono stati spesi invece per Martin Sverko prelevato dal Groningen. Anche in casa Ascoli, il mercato non è decollato: solo Masini, in prestito dal Genoa. Così come tra le fila del Cittadella, dove sono stati investiti al momento solo 100.000 euro per Pittarello del Cesena.

Tra le neopromosse, circa 1 milione di euro ha speso il Catanzaro con l’arrivo di Pompetti e il riscatto di Brignola e poco di più la FeralpiSalò con gli arrivi di Alessio Da Cruz, Matteo Di Gennaro e Andrea Franzolini. Al momento le big del campionato come Sampdoria e Spezia, non premono sull’acceleratore in entrata. Sul fronte cessioni, invece, è la squadra di Ballardini ad aver guadagnato di più. La Cremonese ha infatti ricevuto ben 5 milioni dagli scozzesi del Glasgow Rangers per Cyriel Dessers.