Il Palermo rafforza la difesa: ufficiale l'acquisto di Ceccaroni, contratto fino al 2027

Pietro Ceccaroni è un giocatore del Palermo. L'annuncio ufficiale arriva attraverso lo stesso club di viale del Fante. Per la società rosanero si tratta del quarto acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo Lucioni, Vasic e Mancuso, ecco anche il difensore centrale ex Venezia, arrivato a parametro zero dal club veneto.

Il calciatore si è trasferito a titolo definitivo firmando un contratto fino al 2027. «A Pietro il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero», si legge in una nota del club.

In serie B Ceccaroni, 27 anni, ha collezionato 134 presenze impreziosite da 5 gol e 4 assist. Nell'ultima stagione si è diviso tra Venezia e Lecce (in prestito) dove ha racimolato soltanto 2 presenze in serie A. Il club lagunare ha deciso di rescindere consensualmente il contratto del 27enne per liberarsi del suo oneroso ingaggio.

Alla corte di Eugenio Corini arriva un giocatore esperto che vanta anche 37 presenze in serie A, tutte collezionate nella stagione 2020-2021.