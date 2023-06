Palermo: vicino l'accordo col Venezia per Ceccaroni, passi avanti anche per Vasic

Dopo Fabio Lucioni, il Palermo sta per chiudere anche per Pietro Ceccaroni del Venezia. C’è già l’accordo con il giocatore, si attende l'ok del club veneto che sembra possa arrivare a breve. Il 27enne dovrebbe arrivare a titolo definitivo e firmare un contratto di due anni.

Con Lucioni formerebbe la nuova coppia di centrali difensivi. Il loro arrivo, però, non dovrebbe (obbligatorio usare il condizionale) influire sul futuro di Marconi e Nedelcearu, due giocatori che Corini considera importanti nella rosa a disposizione e al centro del progetto tecnico.

In entrata, poi, il nome caldo è sempre quello di Aljosa Vasic del Padova. Passi in avanti nella trattativa per il 21enne serbo nato in Italia: si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. Il ragazzo è stato tra i migliori nel suo ruolo in serie C con la maglia del Padova con cui ha segnato 8 gol in 35 presenze. Sarebbe un investimento in prospettiva e una grande opportunità per il trequartista.

Non solo operazioni in entrata per il Palermo: Rinaudo pensa anche al mercato delle cessioni. Nella lista ci sono Damiani, Broh e Soleri, anche se Corini vuole dare loro una chance nel ritiro del Trentino Alto Adige che si terrà dal 9 luglio al 4 agosto. Lavoreranno con il resto del gruppo e si giocheranno la permanenza in rosanero.

Fra i tre è Broh il giocatore che ha maggiori chance di restare, considerando le sue buone prestazioni e la sua duttilità in mezzo al campo. Damiani difficilmente vestirà ancora la maglia rosanero, mentre Soleri ha richieste soprattutto dalla serie C e potrebbe essere tentato dall’idea di essere protagonista assoluto se pur in una categoria inferiore. Quest’anno solo nella seconda parte di stagione ha giocato titolare, per ben 7 volte di seguito, e ha segnato in totale 4 gol in 29 gare. Per 22 volte è entrato invece dalla panchina.