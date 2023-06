Rinaudo cerca rinforzi anche in serie C: Palermo in pole per il 21enne Vasic del Padova

Il Palermo è in pole per Aljosa Vasic del Padova. Pesca in serie C il direttore sportivo Leandro Rinaudo, che ha superato la concorrenza di Genoa e Sassuolo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il buon esito della trattativa.

Ventuno anni, di origini serbe ma nato in Italia. Quest’anno nel girone A di serie C ha messo a referto 8 gol in 35 presenze, per un totale di 2.744 minuti. Sempre titolare prima con Caneo e poi con Torrente. Uno dei migliori giovani della Lega Pro potrebbe dunque approdare in rosanero riempiendo la lista under. Può giocare trequartista o seconda punta, la grande duttilità è tra le sue doti.

Vasic è cresciuto calcisticamente nel Padova, che negli anni ha dimostrato di avere un ottimo settore giovanile. Solo una stagione in prestito: con la maglia del Lecco nella stagione 2020-2021, quando giocò soltanto 13 volte prima di fare ritorno in biancorosso. La formula per il suo arrivo a Palermo dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.