Palermo, obiettivi Maita ed Henderson per la mediana ma il vero acquisto potrebbe essere Saric

Il Palermo, in attesa dei grandi colpi, punta sui giovani talenti. C’è da alimentare infatti la lista degli under, che al momento conta solo tre giocatori. Si tratta di Aurelio, Buttaro (per il cui rinnovo manca solo l’ufficialità) e Gomes. I nomi nuovi sul taccuino della dirigenza sono quelli di Mesik (Pescara) D’Andrea della Primavera del Sassuolo e Nasti del Milan. Per quest’ultimo, si è però inserito con forza il Lecce, che sarebbe già in trattativa avanzata con il Milan per prelevare il giocatore in prestito. L’altro obiettivo della dirigenza rosanero si chiama Torrasi del Pordenone.

I neroverdi non si iscriveranno al prossimo campionato di Lega Pro e ripartiranno dalla serie D o dall’Eccellenza, perdendo a zero molti dei suoi calciatori. Bigon è un grande estimatore del centrocampista 24enne nato a Milano e già quando era direttore sportivo del Bologna, aveva provato a prenderlo. Cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, si è poi trasferito all’Imolese in Serie C, prima di approdare al Pordenone.

Quest’anno ben 37 presenze in Lega Pro di cui 2 ai playoff, impreziosite da 3 assist e 1 gol. Sarebbe un acquisto di prospettiva per un Palermo che vuole creare il giusto mix di giovani e giocatori esperti. Nella stagione 2021-2022, anche 16 gettoni in serie B sempre con la maglia dei neroverdi, poi retrocessi. Sempre viva la pista che porta poi a Henderson, centrocampista scozzese dell’Empoli che vanta 25 presenze in serie A con i toscani. L’ostacolo più grande è però il costo del suo cartellino: gli azzurri non lo cederanno per meno di 2,50 milioni. Un’operazione indubbiamente in salita, ma i rosanero non si tireranno indietro senza provarci. Per la mediana, l’altro nome è quello di Maita del Bari. Trentasei presenze in B, playoff compresi, e un contratto in scadenza nel 2024.

Può giocare davanti la difesa ma anche da mezzala: farebbe al caso di Corini, che cerca giocatori duttili nella zona nevralgica del campo. Il vero nome tra gli “acquisti” potrebbe essere però quello di Saric. Lo scorso anno non ha dimostrato tutto il suo potenziale complice anche i tanti infortuni che lo hanno penalizzato, ma il prossimo dovrebbe essere quello dell’esplosione. I rosanero, lo ricordiamo, lo prelevarono la scorsa estate dall’Ascoli per una cifra intorno agli 1,8 milioni di euro. Un investimento importante che da settembre dovrà far vedere i suoi frutti.