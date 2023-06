Palermo, piace Mesik per la difesa: l'ultima stagione in Serie C con Zeman

Primo obiettivo del direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, è quello di migliorare il reparto difensivo. Il primo acquisto sarà Lucioni del Lecce, ma il ds non vuole fermarsi qui. Sono tornati in ballo i nomi di Ceccaroni e Ceppitelli, mentre il nuovo profilo sondato dal club di viale del Fante si chiama Mesik. Ha giocato l’ultima parte del campionato tra le fila del Pescara, in Lega Pro. Prime 9 gare in panchina, poi Zeman lo ha schierato sempre titolare da marzo in poi. Il ventiduenne Slovacco può giocare sia da centrale difensivo che da terzino sinistro. Sarebbe un acquisto in prospettiva per il club di viale del Fante. Un’operazione alla Graves e Orihuela, i cui rendimenti sono stati però al di sotto delle aspettative. Un'operazione che andrebbe ad alimentare la lista under, al momento composta dai soli Buttaro, Gomes e Aurelio, e permetterebbe a Corini di avere una scelta più ampia. Mesik si è trasferito al Pescara dal Nordsjaelland, squadra che milita nel massimo campionato danese. Con Zeman si è fatto le ossa e adesso il Palermo vuole scommettere su di lui. La formula sarebbe quella del prestito secco o con diritto di riscatto.

Non si pensa però soltanto alla difesa: Rinaudo vuole regalare al Palermo un vice Brunori in attacco. I nomi sono quelli di Nasti, Coda e di Nestorovski. Il contratto del macedone scadrà a luglio e l’Udinese non ha intenzione di rinnovarlo. Quindi l’attaccante sarà libero di accasarsi altrove. Al Palermo sarebbe un ritorno a distanza di 4 anni dall’ultima volta. A centrocampo, in fase di stallo infine, la trattativa per Bisoli del Brescia.