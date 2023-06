Palermo: per Lucioni via libera anche dal Lecce, si complica la trattativa per Bisoli

Dopo aver raggiunto l'accordo con Lucioni, che si legherà al Palermo per due anni, adesso la società di viale del Fante ha avuto l'ok definitivo anche dal Lecce, titolare del suo cartellino, che non ha opposto, a dire la verità, tanta resistenza.

Il difensore centrale 35enne, infatti, ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Frosinone in serie B e non rientra più nei piani del club salentino. Porterà in viale del Fante tutta la sua esperienza e leadership. Sarà il primo colpo, a parametro zero, del Palermo in questa sessione estiva di calciomercato.

Se per Lucioni l’operazione può essere considerata ormai conclusa, appare più complessa quella per Ceccaroni del Venezia. Il contratto del difensore scadrà nel 2027 e il club veneto vuole provare a trattenerlo in laguna. Per Bisoli, la trattativa va avanti ma il Brescia al momento fa muro. I lombardi, nonostante le tante richieste dalla B, vorrebbero trattenere il loro leader anche in Lega Pro, dopo la retrocessione. Insomma un tira e molla che complica non poco l'operazione.

Si aprono spiragli, invece, per la permanenza di Verre. Il giocatore, arrivato a Palermo a stagione in corso, dovrebbe tornare alla Samp alla scadenza del contratto, ma il club rosanero proverà a trattare se pur senza ricorrere a follie. Lo stesso vale per Tutino, anche lui preso in prestito con diritto di riscatto, ma dal Parma. Il club ducale chiede 3 milioni, ma il Palermo, sebbene abbia l'intenzione di trattenerlo, non è disposto a pagare quella cifra. La trattativa va avanti.