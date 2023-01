Gennaro Tutino arriva a Palermo, domani visite mediche e firma

Gennaro Tutino sarà un nuovo giocatore del Palermo. L’attaccante firmerà un contratto fino al 2023 e domani, lunedì, a Roma farà là visite mediche di rito prima di raggiungere il capoluogo siciliano.

Voluto fortemente da Corini per la sua duttilità (può fare l’esterno ma anche la seconda punta), il napoletano si aggregherà al gruppo martedì. Nella sua bacheca, una fantastica promozione in serie A con la Salernitana di Castori.

Arriverà con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di serie A. E solo se ci sarà la promozione l’attaccante firmerà un contratto fino al 2026, come stabilito durante un incontro in cui era presente anche Bigon, nuovo consulente tecnico di City Group ed ex diesse del Bologna.

Insieme a Tutino, il Palermo si prepara ad abbracciare anche Valerio Verre della Sampdoria. Anche lui arriverà in prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni e firmerà la prossima settimana. Due rinforzi importanti alla corte di Eugenio Corini.

