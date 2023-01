Il Palermo ufficializza Orihuela e stringe i tempi per Tutino: Soleri prepara le valigie

Il Palermo ufficializza il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Orihuela, arrivato dal Montevideo City. Il difensore centrale si era già allenato con la squadra giorno 5 gennaio, al ritiro di Roma presso il Centro Sportivo "Giulio Onesti".

Sul sito ufficiale della società si legge: "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Montevideo City Torque le prestazioni sportive di Renzo Orihuela. A Renzo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Il calciatore uruguaiano, sarà presentato a stampa e tifosi lunedì 16 gennaio alle 10 nella sala conferenze del Barbera.

Dopo Orihuela, il Palermo è pronto però a chiudere un altro colpo. Si tratta di Tutino, pronto a firmare per i siciliani, dal Parma. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Quest'anno per l'attaccante crociato ben 17 presenze, 2 gol e 1 assist in Serie B. Adesso è pronto a sbarcare in Sicilia.

In uscita il nome caldo è invece quello di Pierozzi, che rescinderà anticipatamente dal prestito, con cui era arrivato dalla Fiorentina, e tornerà in viola. Da lì, sarà poi ceduto ancora in Serie B, presumibilmente al Como, che ha messo gli occhi su di lui. Potrebbe partire anche Soleri, che piace a mezza Lega Pro. Il giocatore potrebbe tornare ancora utile in questa seconda parte di stagione, ma per Corini non è incedibile. I numeri, poi, non sono dalla sua parte: 10 presenze ma nessuna da titolare. L'attaccante è sempre subentrato a gara in corso e deve ancora trovare la prima marcatura stagionale. Due presenze anche in Coppa Italia. Insomma Soleri, più di Vido, potrebbe salutare, dopo essere stato il primo a rinnovare dopo la promozione in serie B, fino al 2025.

