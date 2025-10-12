Prima categoria, i Rangers Palermo vincono in rimonta 2-1 e sorpassano la Belsitana

I Palermo Rangers vincono 2-1 lo scontro in casa contro la Belsitana. Al campo di Cingallegra di Falsomiele di Palermo, la squadra cittadina che milita nel girone B della Prima categoria di aggiudica i tre punti in rimonta. Ad aprire le marcature è infatti la Belsitana che al 35’ del primo tempo passa in vantaggio con un gol di Dolce.

La partita si mette in salita ma i Rangers Palermo non perdono la calma e trovano subito il pareggio: al 40’ è Di Caccamo che buca la difesa giallorossa e ristabilisce l’equilibrio tra le due squadre.

La partita è bella e combattuta. Le due squadre attaccano e non si risparmiano e i padroni di casa trovano la vittoria a cinque minuti dalla fine. Il gol vittoria lo sigla al 40’ Caputo. I Rangers salgono così a quota 4 punti e rimangono a meno 5 dalla vetta superando in classifica proprio la Belsitana che rimane ferma a 3 punti.