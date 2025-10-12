Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Muro Palermo, guida Ceccaroni

Muro Palermo, guida Ceccaroni

Serie B, dopo lo stop di Bani. Tocca al difensore portare esperienza e leadership. Alla ripresa la prova del 9 contro il super attacco del Modena

Palermo 30/08/2025: durante la partita di Serie B Palermo vs Frosinone allo Stadio Renzo Barbera di Palermo(Foto Tullio Puglia)

La sua assenza con lo Spezia non si è sentita perché l’uomo chiamato a sostituirlo, ovvero Veroli, se l’è cavata discretamente e ha pure servito un assist per lo 0-2 di Pierozzi: ora però con il Modena toccherà di nuovo a Ceccaroni occupare la piazzola di braccetto sinistro, ma rispetto a prima servirà un ulteriore step di esperienza e leadership in un reparto che, per la prima volta in campionato, dovrà fare a meno di Bani.

Al Picco, dove il numero 32 era fuori per squalifica in seguito all’espulsione rimediata nel finale con il Venezia, il Palermo ha chiuso la partita con una linea difensiva composta da un 2001 (Pierozzi), un 2002 (Peda) e un 2003 (Veroli).

Tutti e tre se la sono cavata egregiamente, trascinati dalla sapiente guida tecnica di Inzaghi e dalla spinta emotiva di Joronen tra i pali e Blin a centrocampo; alla lunga, tuttavia, servirà un riferimento più saldo alla guida della retroguardia e senza l’ex Genoa, che Inzaghi spera di rivedere il prima possibile, tocca a Ceccaroni indicare la via e trasmettere sicurezza ai compagni di reparto, soprattutto considerando che alla prima uscita ci sarà di fronte la capolista.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale. 

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province