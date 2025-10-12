Muro Palermo, guida Ceccaroni

La sua assenza con lo Spezia non si è sentita perché l’uomo chiamato a sostituirlo, ovvero Veroli, se l’è cavata discretamente e ha pure servito un assist per lo 0-2 di Pierozzi: ora però con il Modena toccherà di nuovo a Ceccaroni occupare la piazzola di braccetto sinistro, ma rispetto a prima servirà un ulteriore step di esperienza e leadership in un reparto che, per la prima volta in campionato, dovrà fare a meno di Bani.

Al Picco, dove il numero 32 era fuori per squalifica in seguito all’espulsione rimediata nel finale con il Venezia, il Palermo ha chiuso la partita con una linea difensiva composta da un 2001 (Pierozzi), un 2002 (Peda) e un 2003 (Veroli).

Tutti e tre se la sono cavata egregiamente, trascinati dalla sapiente guida tecnica di Inzaghi e dalla spinta emotiva di Joronen tra i pali e Blin a centrocampo; alla lunga, tuttavia, servirà un riferimento più saldo alla guida della retroguardia e senza l’ex Genoa, che Inzaghi spera di rivedere il prima possibile, tocca a Ceccaroni indicare la via e trasmettere sicurezza ai compagni di reparto, soprattutto considerando che alla prima uscita ci sarà di fronte la capolista.