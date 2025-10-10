Stazio Renzo Barbera, numeri record: il Palermo ora vuole il sold out

Un entusiasmo che si mantiene costante partita dopo partita, accompagnando i giocatori nella loro rincorsa alla promozione: i numeri del pubblico palermitano sono già da Serie A, con oltre 30 mila presenze in ogni gara del Barbera e un cambio di passo clamoroso rispetto alla scorsa stagione, quando raggiungere quota 25 mila sembrava quasi un’impresa.

Il colpo d’occhio in trasferta fa altrettanta impressione, con settori ospiti colorati quasi interamente di rosanero, ma è in viale del Fante che il calore della piazza si fa sentire in modo imponente.

Nelle prime quattro gare casalinghe della stagione il Palermo ha fatto registrare 127.345 spettatori: 30.868 con la Reggiana, 32.181 con il Frosinone, 32.363 con il Bari e 31.933. Nella sfida di domenica 19 con la capolista Modena, distante due punti dai rosa, il club spera nel record e nel raggiungimento del tutto esaurito, che nel caso del Barbera è di poco superiore alle 35 mila presenze: la vendita dei biglietti è partita ieri pomeriggio, i presupposti per superare il dato delle sfide precedenti ci sono tutti. Segre e compagni sperano di beneficiare della spinta del loro pubblico per operare il sorpasso in classifica ai «canarini»: la rincorsa è ancora lunga, ma con un supporto del genere di soddisfazioni possono arrivarne tante sia in casa che in trasferta.