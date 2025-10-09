Mutti: «Inzaghi e Sottil due combattenti, bella sfida»

Sette giornate di campionato e due allenatori che stanno guidando la classifica di Serie B e che al ritorno dalla sosta si scontreranno al Barbera. Sottil del Modena e Inzaghi del Palermo sono stati entrambi allenati da Bortolo Mutti, ex tecnico dei rosanero, che aveva già capito che entrambi avessero un’indole da allenatori. Una sfida d’alta quota che Mutti seguirà con particolare interesse.

Mutti, si aspettava che Inzaghi e Sottil sarebbero diventati allenatori di livello?

«Allora avevano la testa da giocatori, però si vedeva che erano molto determinati nella loro professione. Pippo era molto giovane, per cui era un po’ prematuro, però come si applicava e come lavorava si intravedeva in lui una grande carriera. Andrea, invece, era molto tenace, coriaceo, un combattente, un difensore che ce ne vorrebbero ancora di questo stampo. Ad entrambi auguro di portare avanti un lavoro di grande livello come stanno facendo».