Il Palermo aspetta i gol di Brunori e Le Douaron

La loro staffetta è una delle più avvincenti in Serie B, sia perché mette in difficoltà Inzaghi sulla scelta di chi mandare in campo dall’inizio sia perché le loro caratteristiche portano il Palermo a giocare in un modo piuttosto che in un altro. L’aspetto ancora da valorizzare è quello realizzativo: al momento Brunori e Le Douaron hanno segnato appena un gol in due, ma se i loro numeri dovessero crescere la macchina rosanero diventerebbe pressoché perfetta.

La loro collocazione tattica in queste prime partite non ha aiutato. Il 3-4-2-1 di Superpippo non è riuscito finora a valorizzare i trequartisti alla pari di Pohjanpalo, che da prima punta ha già gonfiato la rete quattro volte. Allo stesso modo il 3-5-2, utilizzato con il Venezia per 90’ e con lo Spezia in fase di non possesso, mostra ancora qualche lacuna nei collegamenti tra centrocampo e attacco.

Il lavoro di Brunori e Le Douaron per la squadra è comunque notevole: il capitano è una spina nel fianco costante a sinistra e molto abile nel creare superiorità numerica, il francese è pericoloso sui calci piazzati e ha già a referto due assist, entrambi per Pohjanpalo contro Südtirol e Spezia ed entrambi con una spizzata per mettere il compagno in condizione di fare centro.

Inzaghi al momento è riuscito a trovare un equilibrio che permetta a tutti e due di essere incisivi sul piano tattico. Brunori viene impiegato titolare soprattutto nelle gare casalinghe, dove il Palermo (tolta la prestazione incolore con il Venezia) agisce in costante proiezione offensiva ma tende a operare più sulle fasce che centralmente; Le Douaron invece è partito dall’inizio nei tre impegni in trasferta (cinque se si aggiungono i due di Coppa Italia), con il compito di spezzare in due le difese avversarie con la sua velocità in contropiede.