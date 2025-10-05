Palermo, giornata perfetta. Vittoria e primo posto

Zittite subito le cassandre. Blitz e primo posto, cosa chiedere di più ad un sabato pomeriggio di pioggia in Liguria. Dopo il pareggio con il Venezia (che non è il Roccacannuccia in B...) sembrava che il Palermo avesse già preso la stessa china della stagione scorsa nonostante fosse imbattuto e attaccato alla vetta.

Tifosi perplessi, social (quasi) scatenati. Perché, per molti, questa squadra avrebbe dovuto vincerle tutte, come alla Playstation. Bene, ieri il Palermo ha dato una risposta a chi lo vedeva già in netta flessione prendendosi tre punti pesantissimi su un campo che finora era stato avaro quanto Paperon de’ Paperoni (il successo al Picco mancava dal 1932).

Con buona pace di chi aveva già iniziato a fare processi. C’è stata anche qualche nota stonata (un nuovo infortunio muscolare con Bani costretto a fermarsi dopo una ventina di minuti, un rigore regalato) ma nel complesso è stata una giornata bellissima. In attesa della partita di oggi del Modena contro l’Entella, il Palermo per una notte s’è messo davanti a tutti. Insomma, alla seconda sosta del campionato ci si arriva con la ciliegina sulla torta che aveva chiesto Inzaghi.