Inzaghi: «Siamo stati straordinari, possiamo crescere ancora»

La partita che voleva vedere, fatta di grinta, ma anche di cinismo sotto porta. La prova incolore col Venezia è un ricordo, Inzaghi ha rivisto la sua squadra: «È stata una partita straordinaria. Abbiamo anche perso Bani per infortunio. Non vincevamo da più di 90 anni su questo campo, vuol dire dire che qui non è semplice - sono le parole del tecnico rosanero -. Però non ci siamo mai spaventati, abbiamo fatto una partita straordinaria e di grande personalità». Una stagione iniziata benissimo con una resa difensiva ottimale, visti i soli 3 gol subiti. «Tutte queste cose ci devono far piacere, però dobbiamo guardare avanti perché la squadra può ancora migliorare tanto - aggiunge Inzaghi -. La cosa che mi lascia più sereno è che in questa squadra può mancare chiunque anche giocatori insostituibili come Bani. I ragazzi dietro, Veroli e Peda, hanno fatto una partita straordinaria. Non abbiamo mai sofferto. Godiamoci questa classifica».

Anche al Picco tanti tifosi del Palermo presenti: «So che la squadra l’altra sera, quando era uscita dallo stadio, aveva la necessità e la voglia di regalare una grande gioia a questa gente che anche sotto l’acqua non si è mai fermata un minuto e ci ha fatto sentire veramente come fossimo in casa ed è stato eccezionale - continua il tecnico -. Avergli regalato una partita del genere penso che sia bello perché la squadra incomincia a prendere la sua fisionomia. Sappiamo di lottare per un popolo straordinario che ha bisogno di vedere la squadra giocare in questo modo, lottare così. Sono molto soddisfatto di questo anche se la strada sarà ancora lunghissima e tortuosa». Adesso c’è la sosta. «Arriva al momento giusto perché eravamo arrivati a giocare tantissime partite ed è chiaro che quando giochi così tanto, ogni tre giorni, puoi mettere in preventivo anche qualche piccolo infortunio. Però - conclude Inzaghi - abbiamo dimostrato che chiunque gioca non cambia il risultato, questa è la cosa più bella per me».