Gioia Pierozzi: «Tre punti che ci danno altra fiducia»

La Spezia 04/10/2025: durante la partita di Serie B Spezia vs Palermo allo Stadio Alberto Picco della Spezia(Foto Tullio Puglia)

Secondo gol stagionale, ancora una volta determinante per ottenere la vittoria: Pierozzi è ormai punto fermo di un Palermo che vola e che per una notte si gode il vertice della classifica. Il numero 27 ha dovuto di nuovo alternare il ruolo di esterno a tutta fascia nel primo tempo a quello di braccetto nel secondo, ma li ha svolti entrambi con grande dedizione e il suo guizzo a inizio ripresa ha permesso ai rosa di andare sul doppio vantaggio, poi dimezzato nel finale dalla sfortunata autorete di Giovane.

Nel commentare il risultato Pierozzi, che ha già pareggiato le marcature complessive del 2024/25, lo definisce «una vittoria bellissima: abbiamo sofferto, ma fa parte del gioco. Ci portiamo a casa questi 3 punti, siamo contenti di aver dato continuità: non aver mai perso in quest’inizio di campionato ci dà fiducia e voglia di andare avanti così».

Il suo gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato, con il numero 27 bravo ad approfittare di una palla vagante e prendere il tempo ai difensori dello Spezia.

