Spezia-Palermo, le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Spezia-Palermo, valevole per la 7ª giornata del Campionato Serie 2025-2026, in programma alle ore 17.15.
SPEZIA: 1 Sarr, 2 Wisniewski, 5 Esposito, 10 Lapadula, 15 Cistana, 27 Soleri, 29 Cassata, 31 Aurelio, 32 Vignali (C), 37 Mateju, 80 Kouda.
A disposizione: 12 Mascardi, 16 Loria, 6 Jack, 8 Nagy, 9 Artistico, 11 Beruatto, 20 Di Serio, 23 Candela, 34 Comotto, 36 Candelari, 97 Lorenzelli, 99 Vlahovic.
Allenatore: D’Angelo.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes (C), 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 28 Blin, 29 Peda, 72 Veroli.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 31 Corona.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Marcenaro Matteo (Genova).
Primo assistente: Zingarelli Andrea (Siena).
Secondo assistente: Galimberti Stefano (Seregno).
Quarto ufficiale: Maccarini Lorenzo (Arezzo).
VAR: Prontera Alessandro (Bologna).
AVAR: Del Giovane Stefano (Albano Laziale).
