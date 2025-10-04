Le probabili formazioni di Spezia-Palermo, Le Douaron in coppia con Poja

Il Palermo vuole fare tormare al successo al Picco (ore 17.15) con lo Spezia. Per riuscirci Inzaghi è orientato a riproporre dal primo minuto Palumbo, lasciato in panchina contro il Venezia a causa di una gestione difficoltosa delle sostituzioni. Il numero 5 dovrebbe agire da mezzala, ma non è da escludere che il tecnico possa riproporlo da trequartista per dare più creatività e collegamenti con gli attaccanti: il riferimento là davanti sarà Pohjanpalo, mentre come terzo elemento avanzato dovrebbe agire Le Douaron, sempre preferito nell’undici di partenza a Brunori nelle gare esterne.

Le probabili formazioni

Spezia (3-5-2): 1 Sarr; 2 Wisniewski, 15 Cistana, 37 Mateju; 32 Vignali, 29 Cassata, 5 Esposito, 80 Kouda, 11 Beruatto; 10 Lapadula, 9 Artistico. In panchina: 16 Loria, 12 Mascardi, 6 Jack, 24 Bertoncini, 26 Onofri, 23 Candela, 31 Aurelio, 8 Nagy, 34 Comotto, 20 Di Serio, 27 Soleri, 99 Vlahovic. Allenatore: D’Angelo.

Palermo (3-5-2): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani, 72 Veroli; 27 Pierozzi, 5 Palumbo, 6 Gomes, 28 Blin, 3 Augello; 21 Le Douaron, 20 Pohjanpalo. In panchina: 30 Avella, 77 Pizzuto, 23 Diakité, 19 Bereszynski, 11 Gyasi, 17 Giovane, 8 Segre, 14 Vasic, 9 Brunori, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.