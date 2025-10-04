La settima giornata di Serie B: i risultati

La settima giornata di Serie B registra la prima sconfitta in campionato del Frosinone. Gli uomini di Alvini crollano al "Penzo" contro il Venezia: 3-0 netto per i lagunari, che mettono in discesa l’incontro nel primo quarto d’ora con i gol di Compagnon (3') e Yeboah (16'). Manca lucidità in fase di rifinitura ai ciociari, che subiscono il tris definitivo al 53' da Casas. Frosinone che resta a 14 punti e scende in terza posizione e viene avvicinato proprio dal Venezia, quarto con 12. Il Palermo torna a vincere e si riprende la vetta della classifica, in attesa di Modena-Entella di domenica (ore 19.30).

Il Palermo torna a vincere e si riprende la vetta della classifica, in attesa di Modena-Entella di domenica (ore 19.30). I rosanero approfittano di uno Spezia in crisi e passano al "Picco" per 2-1. Pohjanpalo apre le marcature al 42' e Pierozzi raddoppia al 58'. Gestione dei siciliani, che subiscono il gol della bandiera solamente al 90' in seguito all’autogol di Giovane. Palermo primo con 15 punti, mentre lo Spezia resta inchiodato a 3 in un pericoloso 19° posto.