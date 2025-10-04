La settima giornata di Serie B: i risultati

La settima giornata di Serie B registra la prima sconfitta in campionato del Frosinone. Gli uomini di Alvini crollano al "Penzo" contro il Venezia: 3-0 netto per i lagunari, che mettono in discesa l’incontro nel primo quarto d’ora con i gol di Compagnon (3') e Yeboah (16'). Manca lucidità in fase di rifinitura ai ciociari, che subiscono il tris definitivo al 53' da Casas. Frosinone che resta a 14 punti e scende in terza posizione e viene avvicinato proprio dal Venezia, quarto con 12. Il Palermo torna a vincere e si riprende la vetta della classifica, in attesa di Modena-Entella di domenica (ore 19.30).
Il Palermo torna a vincere e si riprende la vetta della classifica, in attesa di Modena-Entella di domenica (ore 19.30). I rosanero approfittano di uno Spezia in crisi e passano al "Picco" per 2-1. Pohjanpalo apre le marcature al 42' e Pierozzi raddoppia al 58'. Gestione dei siciliani, che subiscono il gol della bandiera solamente al 90' in seguito all’autogol di Giovane. Palermo primo con 15 punti, mentre lo Spezia resta inchiodato a 3 in un pericoloso 19° posto.
Si sblocca il Bari. Rimonta rocambolesca della formazione di Caserta, che riesce a ribaltare il Padova al "San Nicola" (2-1) al termine di un secondo tempo dalle mille emozioni. Ospiti in vantaggio al 50' con Bortolussi, ma che restano in dieci uomini venti minuti più tardi a causa dell’espulsione diretta rimediata da Capelli (69'). L'inerzia dell’incontro gira: Moncini pareggia i conti dal dischetto al 71' e Cerri completa la rimonta all’84'.
Successo casalingo per il Monza, che ribalta il Catanzaro al "Brianteo". Cisse trascina i giallorossi sull'1-0 dopo cinque minuti. Nell’ultimo spicchio di primo tempo Alvarez (37') firma il pareggio. Il match winner è di Birindelli (66'), che finalizza il 2-1 e riporta il Monza in zona playoff in settima piazza con 11 punti. Catanzaro 13° a 6.
Avellino bloccato sullo 0-0 dal Mantova. Al "Partenio" i padroni di casa non riescono a piegare una versione piuttosto intraprendente della squadra di Possanzini, ma mantengono intatta la striscia di sei risultati utili consecutivi.
Cesena ko in casa per 2-1 contro la Reggiana. Al "Manuzzi" i ragazzi di Mignani mettono il muso avanti con il terzo gol nelle ultime quattro uscite di Ciervo (15'), ma vengono agganciati e sorpassati nel giro di quattro minuti dagli ospiti. L’undici di Dionigi pareggia i conti al 20' con Tavsan e completa l’opera al 24' con Portanova.
