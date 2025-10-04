Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio La classifica di Serie B, Palermo in testa

La classifica di Serie B, Palermo in testa

di

 

Squadra Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs
Palermo 15 7 4 3 0 9 3
Frosinone 14 7 4 2 1 13 7
Modena 14 6 4 2 0 11 3
Venezia 12 7 3 3 1 10 5
Avellino 12 7 3 3 1 11 9
Cesena 11 6 3 2 1 10 8
Monza 11 7 3 2 2 7 6
Juve Stabia 10 6 2 4 0 8 5
Sudtirol 9 6 2 3 1 10 8
Padova 8 7 2 2 3 7 9
Carrarese 7 6 1 4 1 8 7
Reggiana 6 6 1 3 2 8 9
Catanzaro 6 7 0 6 1 7 8
Entella 6 6 1 3 2 6 8
Empoli 6 6 1 3 2 8 12
Bari 6 7 1 3 3 7 12
Pescara 5 6 1 2 3 10 10
Mantova 4 7 1 1 5 5 13
Spezia 3 7 0 3 4 4 10
Sampdoria 2 6 0 2 4 3 9

 

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province