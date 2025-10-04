La classifica di Serie B, Palermo in testa

|Squadra
|Pt
|Pg
|Pv
|Pn
|Pp
|Gf
|Gs
|Palermo
|15
|7
|4
|3
|0
|9
|3
|Frosinone
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|7
|Modena
|14
|6
|4
|2
|0
|11
|3
|Venezia
|12
|7
|3
|3
|1
|10
|5
|Avellino
|12
|7
|3
|3
|1
|11
|9
|Cesena
|11
|6
|3
|2
|1
|10
|8
|Monza
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|Juve Stabia
|10
|6
|2
|4
|0
|8
|5
|Sudtirol
|9
|6
|2
|3
|1
|10
|8
|Padova
|8
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|Carrarese
|7
|6
|1
|4
|1
|8
|7
|Reggiana
|6
|6
|1
|3
|2
|8
|9
|Catanzaro
|6
|7
|0
|6
|1
|7
|8
|Entella
|6
|6
|1
|3
|2
|6
|8
|Empoli
|6
|6
|1
|3
|2
|8
|12
|Bari
|6
|7
|1
|3
|3
|7
|12
|Pescara
|5
|6
|1
|2
|3
|10
|10
|Mantova
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|13
|Spezia
|3
|7
|0
|3
|4
|4
|10
|Sampdoria
|2
|6
|0
|2
|4
|3
|9
