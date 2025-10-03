Palermo, avanti a basso regime. C’è bisogno degli attaccanti

Un inizio a marce troppo basse, che non ha inciso negativamente sui risultati ma è comunque indicativo di un’ispirazione che spesso viene meno: per spiccare il volo in classifica il Palermo ha un gran bisogno dei gol dei suoi attaccanti. Il reparto offensivo ha interpreti tra i più forti in Serie B, ovvero Brunori, Pohjanpalo e Le Douaron, ma le loro prestazioni finora sono state altalenanti e martedì sono stati disinnescati senza patemi dai difensori del Venezia.

Ad oggi i rosa hanno realizzato sette gol in sei partite: un bottino troppo magro per chi coltiva ambizioni di promozione senza passare dai play-off. Gli attaccanti sono fermi a quota quattro: tre il finlandese (che però dopo la doppietta di Bolzano si è fermato), uno l’ex Brest e nessuno il capitano, dopo che nel 2024/25 avevano segnato 24 gol in tre.

C’è ancora tanto tempo per migliorare tali numeri, soprattutto se la produzione offensiva dovesse tornare quella delle prime giornate ed essere accompagnata da un maggior cinismo, ma un segnale dovrà arrivare già domani al Picco: lo Spezia ha evidenziato parecchie fragilità nelle prime uscite stagionali e attaccanti come quelli a disposizione di Inzaghi possono creare parecchi grattacapi alla difesa.