Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Calcio Un contest dedicato alle scuole per i 125 anni del Palermo: gli striscioni più belli verrano esposti al Barbera

Un contest dedicato alle scuole per i 125 anni del Palermo: gli striscioni più belli verrano esposti al Barbera

Per la celebrazione che ricorre il prossimo primo novembre il club rosanero coinvolge gli alunni palermitani in occasione della partita con il Pescara

di

Palermo 20/05/2024: durante la partita dei Playoff di Serie B Palermo vs Venezia allo Stadio Renzo Barbera di Palermo(Foto Tullio Puglia)

Il primo novembre il Palermo FC festeggerà i 125 anni dalla sua fondazione con un ricco programma di iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e rendere i tifosi parte attiva di una ricorrenza tanto speciale. La società, infatti, ha scelto di mettere i bambini al centro di questa celebrazione, riconoscendoli come il futuro della squadra e i custodi di una storia che continuerà a essere scritta nei prossimi decenni.

Per questo motivo nasce un contest dedicato a tutte le scuole elementari di Palermo: ogni istituto avrà la possibilità di organizzare un concorso interno tra i propri alunni per realizzare uno striscione d’auguri al club rosanero. L’elaborato vincitore, selezionato a livello scolastico, diventerà la proposta ufficiale della scuola per il concorso.

Gli striscioni più belli e significativi verranno scelti dalla società e riprodotti in grande formato, per poi essere esposti in occasione della partita Palermo-Pescara, in programma l’1 novembre allo stadio Renzo Barbera alle ore 19:15. Le opere troveranno posto sulla parte alta della gradinata, diventando un vero e proprio scenario celebrativo che unirà simbolicamente il tifo dei più piccoli alla lunga tradizione del club.

Un premio speciale è riservato ai bambini delle scuole selezionate, che saranno invitati a vivere in prima persona l’atmosfera dello stadio nei giorni precedenti al match dell’anniversario, con la possibilità di respirare da vicino l’orgoglio e la passione legati ai colori rosanero. Anche le scuole non vincitrici avranno comunque visibilità: i loro striscioni troveranno spazio sui canali ufficiali del Palermo, garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di vedere valorizzato il proprio lavoro.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province