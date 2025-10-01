Un contest dedicato alle scuole per i 125 anni del Palermo: gli striscioni più belli verrano esposti al Barbera

Il primo novembre il Palermo FC festeggerà i 125 anni dalla sua fondazione con un ricco programma di iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere tutta la comunità e rendere i tifosi parte attiva di una ricorrenza tanto speciale. La società, infatti, ha scelto di mettere i bambini al centro di questa celebrazione, riconoscendoli come il futuro della squadra e i custodi di una storia che continuerà a essere scritta nei prossimi decenni.

Per questo motivo nasce un contest dedicato a tutte le scuole elementari di Palermo: ogni istituto avrà la possibilità di organizzare un concorso interno tra i propri alunni per realizzare uno striscione d’auguri al club rosanero. L’elaborato vincitore, selezionato a livello scolastico, diventerà la proposta ufficiale della scuola per il concorso.

Gli striscioni più belli e significativi verranno scelti dalla società e riprodotti in grande formato, per poi essere esposti in occasione della partita Palermo-Pescara, in programma l’1 novembre allo stadio Renzo Barbera alle ore 19:15. Le opere troveranno posto sulla parte alta della gradinata, diventando un vero e proprio scenario celebrativo che unirà simbolicamente il tifo dei più piccoli alla lunga tradizione del club.