Il Palermo non sfonda, solo un pari col Venezia

Il secondo pareggio di fila arriva alla fine di una partita brutta, molto tattica e in cui il Palermo ha fatto troppo poco per pretendere di prendersi la vittoria. Per fortuna il Venezia non banchetta come nelle ultime tre scampagnate da queste parti, ma nel secondo tempo ai 32 mila del Barbera sono venuti i brividi parecchie volte. Perché il Palermo è apparso stanco e soprattutto troppo lungo in campo con ampie praterie a disposizione del Venezia. Se è finita senza gol è perché i veneti sono stati quasi impalpabili in area con Fila e perché i rosanero sono stati bravi a tenere alto il muro anche nelle situazioni più complicate. Come nei minuti di recupero quando Ceccaroni ha rimediato il secondo giallo della sua partita, lasciando la sua squadra in dieci. Lì il Palermo ha stretto denti e maglie, portando a casa un punto che fa sostanza e che alla fine potrebbe anche contare tanto.