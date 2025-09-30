Un dono che profuma di storia: la lastra del 1900 del Giornale di Sicilia consegnata al Palermo

La storia non si racconta soltanto: alle volte si può anche toccare, stringere tra le mani, sentire come un’eredità viva. È accaduto oggi, pochi istanti prima del fischio d’inizio di Palermo-Venezia, quando il presidente della Ses, Lino Morgante, insieme al direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano, ha consegnato al presidente rosanero Dario Mirri un dono che profuma di memoria e orgoglio: la lastra del 20 dicembre 1900, giorno in cui viene data ufficialmente la notizia della nascita della squadra del Palermo.

Un gesto simbolico ma dal peso notevole. Una lastra che non è soltanto un reperto tipografico ma è un frammento anche di identità: è in qualche modo il primo sigillo impresso su una storia che da oltre un secolo si intreccia con la città, i suoi sogni, le sue cadute e le sue rinascite. Tra gli applausi e l’emozione palpabile, il presente ha stretto la mano al passato. Ed è come se, per un attimo, i colori rosanero si fossero illuminati di una luce antica, rinnovando la promessa di custodire e onorare quella storia che iniziò proprio in un giorno d'inverno del 1900.