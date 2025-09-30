Palermo, parla Blin: sfida dura ma questo pareggio vale per il futuro

Un punto d’oro per Alexis Blin che, nonostante la partita difficile mette al centro un dato: che quest’anno non si deve perdere. «È stata una partita difficile da giocare - dice il classe 1996 - contro una squadra che giocherà nei primi posti: nel primo tempo abbiamo fatto bene e pressato tanto. Il secondo tempo è stato più difficile, gli avversari hanno tenuto il pallone e sono stati bravi anche a metterci pressione. Quest’anno però l’importante è non perdere e questo è un punto importante per il futuro».

Il numero 28 rosanero, infatti, durante il match ha dimostrato di essere in un ottimo di forma mentale e fisica: «Fisicamente mi son sentito bene, dopo aver vissuto una preparazione difficile fisicamente. Vorrei ringraziare staff e squadra che hanno creduto nelle mie qualità. È stata una partita molto chiusa, con poche occasioni da parte di entrambe le compagini. Nella ripresa il Venezia ha tirato di più ma senza metterci in grande difficoltà».