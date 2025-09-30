Le probabili formazioni di Palermo-Venezia: si ferma Augello, chance per Giovane

Inzaghi perde anche Augello per la sfida di stasera con il Venezia al Barbera (ore 20.30). L’ex Cagliari è in dubbio anche per la sfida di sabato con lo Spezia. Possibile forfait anche per Gomes, uscito acciaccato a Cesena: in questi giorni ha sempre lavorato a parte, il tecnico proverà a portarlo almeno in panchina ma se i segnali non dovessero essere positivi lo terrà a riposo per riaverlo al Picco. Sicura invece l’assenza di Ranocchia. Ha recuperato invece Diakité che dovrebbe partire titolare. Occasione anche per Giovane. Probabile il passaggio al modulo 3-5-2 con Brunori al fianco di Pohjanpalo.

Le probabili formazioni

Palermo (3-5-2): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 23 Diakité, 8 Segre, 28 Blin, 17 Giovane 11 Gyasi; 9 Brunori, 20 Pohjanpalo. In panchina: 30 Avella, 77 Pizzuto, 29 Peda, 19 Bereszynski, 72 Veroli, 5 Palumbo, 14 Vasic, 21 Le Douaron, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi

Venezia (3-5-2): 1 Stankovic; 3 Schingtienne, 16 Venturi, 33 Sverko; 19 Bjarkason, 8 Doumbia, 71 Perez, 6 Busio, 5 Haps; 10 Yeboah, 9 Adorante. In panchina: 22 Plizzari, 30 Svoboda, 2 Korac, 48 Sidibé, 20 Sagrado, 18 Hainaut, 37 Bohinen, 99 Pietrelli, 24 Lella, 21 Compagnon, 7 Fila, 80 Casas. Allenatore: Stroppa