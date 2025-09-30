Inzaghi dopo il pari: «Partita difficile, abbiamo sofferto ma siamo stati all’altezza»

Secondo pari consecutivo per Inzaghi con una squadra che ha faticato durante un match dalle linee inizialmente equilibrate, nonostante qualche difficoltà nel secondo tempo.

«Oggi - dice nel post gara - abbiamo visto cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A. Abbiamo fatto un gran partita e siamo stato all’altezza: l’occasione più clamorosa l’abbiamo avuto noi con Segre e il primo tiro l’abbiamo preso al 70’. La squadra ha saputo soffrire e diamo continuità nei risultati e non posso che essere soddisfatto».

L'allenatore del Palermo, infatti, si è detto soddisfatto di questo punto contro una squadra di valore. «È la terza partita in sei giorni contro una squadra di Serie A. Venezia è squadra forte e, secondo me più forte del Sassuolo, e siamo stati all’altezza. È arrivato anche il cartellino rosso e non potevo più cambiare. Abbiamo fatto un grande primo tempo non soffrendo mai, ma nel secondo abbiamo ribattuto colpo su colpo».