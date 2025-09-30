Inzaghi dopo il pari: «Partita difficile, abbiamo sofferto ma siamo stati all’altezza»

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Inzaghi dopo Palermo-Frosinone: «Prestazione gagliarda, peccato per i due pali, onorati per la presenza di Mattarella»

Secondo pari consecutivo per Inzaghi con una squadra che ha faticato durante un match dalle linee inizialmente equilibrate, nonostante qualche difficoltà nel secondo tempo.

«Oggi - dice nel post gara - abbiamo visto cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A. Abbiamo fatto un gran partita e siamo stato all’altezza: l’occasione più clamorosa l’abbiamo avuto noi con Segre e il primo tiro l’abbiamo preso al 70’. La squadra ha saputo soffrire e diamo continuità nei risultati e non posso che essere soddisfatto».

L'allenatore del Palermo, infatti, si è detto soddisfatto di questo punto contro una squadra di valore. «È la terza partita in sei giorni contro una squadra di Serie A. Venezia è squadra forte e, secondo me più forte del Sassuolo, e siamo stati all’altezza. È arrivato anche il cartellino rosso e non potevo più cambiare. Abbiamo fatto un grande primo tempo non soffrendo mai, ma nel secondo abbiamo ribattuto colpo su colpo».

In sostanza per Pippo Inzaghi, nonostante le difficoltà è stata una gara che ha portato ad un punto d’oro e che traccia ancor di più la strada. «Il Venezia è questo ha fatto i cambi che aveva in mente ed ha avuto il palleggio in mano perché pressavamo meno del primo tempo. Noi abbiamo tanti giocatori di Serie A e la strada è tracciata e dobbiamo continuare su questo campo».

