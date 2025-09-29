Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Trasferte record per il Palermo, un gol arriva sempre

Mattia Bani (Foto Tullio Puglia)
Mattia Bani (Foto Tullio Puglia)

La spinta ininterrotta dei tifosi e la mentalità di chi non vuole mollare: se il Palermo esce con un punto d’oro dalla trasferta di Cesena è per un’incisività offensiva che anche stavolta non è mancata. Contro il Südtirol era stato Pohjanpalo a decidere la sfida, stavolta il pareggio lo ha siglato Bani: i rosa hanno dimostrato nuovamente di avere tante armi per punire gli avversari, di saperli colpire con tutti i reparti e di leggere bene i momenti difficili della partita. La discreta vena realizzativa lontano dal Barbera era stata un fattore anche nella seconda parte della scorsa annata, ma i risultati non erano positivi.

Tra la gestione di Dionisi e quella di Inzaghi sono 12 le trasferte consecutive di campionato in cui il Palermo segna almeno un gol, record assoluto nella loro storia in Serie B. L’ultimo zero è quello di dicembre 2024 a Carrara, con i rosa sconfitti di misura: da lì in poi è sempre arrivata almeno una marcatura ma paradossalmente le vittorie sono state appena 4, tre nella passata stagione (0-3 a Cosenza, 1-2 a Salerno, 1-3 a Catanzaro) e una in quella corrente (0-2 a Bolzano). Sabato prossimo, al Picco, i rosanero proveranno a dare continuità alla loro striscia positiva, ma prima puntano a fare bottino pieno al Barbera con il Venezia.

Ci sarà naturalmente Bani a guidare domani la difesa del Palermo, in quello che a tutti gli effetti è uno scontro al vertice: senza di lui a Udine la retroguardia aveva ballato un po’, con lui a Cesena ha tenuto discretamente nonostante un leggero sbandamento tra la mezz’ora e i primi minuti della ripresa; l’ex Genoa non segnava da febbraio 2024, quando aveva castigato proprio l’Udinese. (

