Palermo-Venezia, attesa per il match. Mirri ai tifosi: «Arrivate presto al Barbera»

Cresce l’attesa per Palermo-Venezia, gara che domani riporterà i rosanero davanti al pubblico del Renzo Barbera. Il club ha diffuso un invito chiaro alla tifoseria: presentarsi con largo anticipo ai cancelli, così da facilitare le procedure di ingresso ed evitare code agli accessi dello stadio.

A sottolineare il messaggio è stato il presidente Dario Mirri, che ha richiamato la sua esperienza personale sugli spalti: «Per cinquant’anni ho fatto il tifo dalla gradinata, da semplice tifoso come tutti, e conosco perfettamente i problemi e le difficoltà che ci sono per entrare allo stadio. Nonostante le recenti migliorie e il nostro impegno in investimenti anche infrastrutturali, far entrare decine di migliaia di persone in pochi minuti comporta inevitabilmente lunghe attese agli ingressi. Ai nostri tifosi chiediamo un piccolo gesto di collaborazione e di responsabilità: anticipare l’arrivo allo stadio è oggi l’unico modo per vivere insieme, in sicurezza e nel rispetto degli altri, una giornata di calcio dall’inizio alla fine».