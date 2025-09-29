Palermo, sfortuna Pohja. Col «suo» Venezia per rifarsi

Anche quando non segna, fa sempre parlare di sé. È una sorta di deformazione professionale, ma Joel Pohjanpalo fa sempre notizia. L’attaccante del Palermo sabato non è riuscito ad andare a segno a Cesena, contrariamente a quanto fatto nella gara precedente lontana dalle mura amiche, a Bolzano, contro il Südtirol quando di gol riuscì a metterne a segno addirittura due per uno 0-2 che permise ai rosanero di espugnare il Druso. Impresa che, tuttavia, non è riuscita al Manuzzi, complice, ancora una volta, i legni. Ebbene sì, perché il finlandese vicino al gol c’era andato pochi minuti prima della rete del pari messa a segno da Bani. Azione molto simile, tra l’altro, con un cross dalla trequarti di Augello e un imperioso colpo di testa che aveva superato il tentativo di parata di Klinsmann, salvato solamente dalla parte alta della traversa. Un legno che fa il paio con quelli colpiti in occasione del match casalingo contro il Frosinone, anche quello terminato con il risultato di parità. Quella sera al Barbera, tra l’altro, il numero 20 di pali ne colpì addirittura due, entrambi nel secondo tempo, uno di piede e uno di testa.

Presenza in area ma anche tanta sfortuna per il finlandese, pericolo numero uno per le difese avversarie e vero terminale offensivo di categoria superiore. I tre legni colpiti in queste prime cinque partite di campionato, tra l’altro, fanno di Pohjanpalo l’attaccante più sfortunato di tutta Europa, togliendo il solo Ferran Torres del Barcellona. Tra i giocatori dei cinque principali campionati europei, tenendo conto sia delle serie maggiori che delle seconde divisioni, il finlandese è secondo solamente allo spagnolo per numero di pali colpiti in campionato.

Se si tiene poi conto dei tre gol già messi a segno è la testimonianza di quanto e come la stagione dell’attaccante rosanero sia iniziata sotto i migliori auspici, sfortuna a parte. Pohjanpalo crea pericoli ed è anche determinante quando non riesce a gonfiare la rete avversaria: testimonianza ne è l’assist in occasione del gol di Gomes contro il Bari o la partita di sacrificio e abnegazione di Cesena, chiusa con 5 tiri totali contro la porta avversaria, 10 passaggi positivi e due sponde per permettere gli inserimenti ai propri compagni.

Numeri che conoscono molto bene anche a Venezia, l’avversario del Palermo di domani sera al Barbera. Gara amarcord, quindi, per Pohjanpalo che per la prima volta in carriera, dopo l’addio ai veneti, giocherà contro la formazione lagunare, rievocando ricordi di annate a dir poco trionfali. Sono ben 96 le presenze di Pohjanpalo con la maglia arancioneroverde, onorata e difesa negli anni con ben 48 reti e 12 assist tra Serie A e B. Alla primissima stagione in Italia, nell’anno 2022/23, Pohjanpalo si è presentato ai tifosi lagunari giocando praticamente quasi tutte le partite di campionato (37) e timbrando il cartellino ben 19 volte. Un trend che non gli valse la promozione dalla cadetteria alla Serie A, che fu solamente rinviata. La stagione successiva, infatti, il finlandese di partite ne giocò di meno (33) ma di gol ne fece addirittura di più (22) agguantando in una sola stagione due obiettivi: capocannoniere della Serie B e la promozione con il Venezia in A. Poi, altri 6 gol nella massima serie prima di accettare Palermo e provare a trascinare i rosanero verso gli stessi traguardi dei veneti. L’ultimo Palermo-Venezia si è giocato il 20 maggio del 2024 e fu deciso da Pierini, in gol dopo una sponda di Pohajnpalo: dolci ricordi per gli ospiti e tristi per i padroni di casa. Domani a Pohajnpalo il compito di riscrivere la storia in favore dei rosanero. E il finlandese il Palermo lo faranno con il calore del Barbera, con 25.321 tifosi già pronti a fare festa e ancora due giorni interi a disposizione per incrementare i numeri delle presenze. L’attesa è finita, anche per Pohjanpalo. Di sicuro questa partita con il Venezia l’aveva segnata con un circoletto rosso sul calendario, un po’ come quella del ritorno al Penzo.