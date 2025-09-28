Palermo, pari d’oro a Cesena. Bani salva l’imbattibilità

Continuità. È quello che serve per arrivare dritti a un traguardo finale (la Serie A) che è ancora lontanissimo come quando si è alle prime tappe del Giro d’Italia. Ecco perché questo pareggio con il Cesena è giusto tenerselo stretto. Quando non si può vincere, è sempre meglio portare a casa qualcosa. Come fanno le formichine con le loro provviste sulle spalle.

Il Palermo a Cesena c’è riuscito grazie ad un gol di Bani nella ripresa, che ha pareggiato quello di Blesa che era arrivato dopo la mezzora nel primo tempo. Un punto in più messo dentro anche grazie ad una nuova prova di maturità, ulteriore segnale di quanto sia squadra questo gruppo messo insieme da Inzaghi. Partita tosta, dura e anche rischiosa quella del Manuzzi, stadio in cui i rosanero da sempre non trovano tappeti rossi in campo. Sugli spalti sì, vista l’amicizia che c’è fra gli ultrà.

Gli oltre 1.500 arrivati a Cesena si aspettavano la terza vittoria di fila dopo quelle con Bari e Südtirol ma anche solita partita aggressiva del Palermo. Stavolta, però, c’era da fare i conti con una squadra in salute, che partiva con gli stessi punti in classifica e che s’è messa a giocare come fa di solito. Tutto prevedibile, come forse anche il risultato finale che è giusto per quanto si è visto nell’arco dei 90’.