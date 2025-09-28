Inzaghi contento a metà: «Bravi a riprenderla»

A metà tra la soddisfazione e il rammarico, Inzaghi ha analizzato Cesena-Palermo con la consapevolezza di aver avuto in mano le sorti dell’incontro dopo una prima parte di gara da veri padroni del campo: «Devo essere onesto, nella prima mezzora pensavo che l’avremmo vinta - ha ammesso il tecnico rosanero -. Abbiamo approcciato molto bene la partita, abbiamo creato con le occasioni di Bani e Le Douaron per fare gol. In quelle due occasioni dovevamo essere più cattivi. Sembrava che avessimo in pugno la partita e che potessimo passare in vantaggio. Poi è arrivato questo gol evitabile che poteva ammazzarci, infatti nell’immediato abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel reagire allo svantaggio».

L’allenatore del Palermo ha dato la colpa della flessione dei propri ragazzi al gol subito, quasi come un fulmine a ciel sereno. Quello di Blesa, infatti, è stato il secondo gol della stagione dei rosanero subito e il primo da situazione di parità: mai, infatti, il Palermo si era ritrovato sotto nel punteggio in campionato.