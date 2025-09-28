Gol e dedica alla mamma, Bani: «Spero di segnare ancora»

Primo gol in rosanero a suggellare un’altra prestazione di alto livello: non è bastato per ottenere i 3 punti, ma per Bani il pareggio di Cesena non è assolutamente da buttare, soprattutto perché ottenuto contro un avversario che ha tutte le carte in regola per dire la sua in ottica promozione.

«È stata una partita difficile – sottolinea l’ex Genoa – affrontavamo una squadra che era in salute come noi, in uno stadio con tanto entusiasmo: sicuramente ci sono aspetti da migliorare, ma andare via da Cesena con un punto è comunque importante».

Bani si sofferma poi sulla marcatura, arrivata su cross di Augello con un destro potente e preciso: «È il primo gol che faccio con questa maglia e spero di realizzarne altri: voglio dedicarlo a mia mamma, che è venuta a vedermi giocare approfittando della vicinanza da casa (la famiglia è originaria di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, ndr)».

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.