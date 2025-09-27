Radiocronaca e Studio Sport, Rgs e Tgs raccontano il match

Scontro al vertice della classifica per il Palermo di scena a Cesena. E anche stavolta a raccontare minuto per minuto il match dei rosanero sulle frequenze di Radiogiornale di Sicilia (soltanto in fm) sarà Giuseppe D’Agostino: radiocronaca in esclusiva su Rgs, la radio ufficiale del Palermo per la stagione 2025/26, a partire delle 14.55.

In televisione, invece, l’appuntamento è alle 14.30 con Tgs Studio Stadio Live, in diretta dall’Hotel Villa D’Amato di via Messina Marine che questo fine settimana ospita la terza edizione di Gustando Sicilia, kermesse enogastronomica dedicata alle varie declinazioni del gusto. Con Cinzia Gizzi, padrona di casa della rubrica di Tgs, oltre all’opinionista Umberto Calaiò e a Giovanni Di Marco, ci saranno Vinny Orlando (fotografo e tifoso rosanero che vive a Budapest e racconta i suoi viaggi e la sua vita attraverso il suo sito Vinny’s World e che con l’Aerial Film Studios è partner ufficiale del Palermo per le riprese aree effettuate con l’ausilio di droni) e Marco Mineo, albergatore di professione e allenatore per passione, amministratore unico della MM Hotels che dal 2017 gestisce anche l’Hotel Villa D’Amato nonché presidente di Assohotel Confesercenti Palermo dal 2019.