Radiocronaca e Studio Sport, Rgs e Tgs raccontano il match

Scontro al vertice della classifica per il Palermo di scena a Cesena. E anche stavolta a raccontare minuto per minuto il match dei rosanero sulle frequenze di Radiogiornale di Sicilia (soltanto in fm) sarà Giuseppe D’Agostino: radiocronaca in esclusiva su Rgs, la radio ufficiale del Palermo per la stagione 2025/26, a partire delle 14.55.
In televisione, invece, l’appuntamento è alle 14.30 con Tgs Studio Stadio Live, in diretta dall’Hotel Villa D’Amato di via Messina Marine che questo fine settimana ospita la terza edizione di Gustando Sicilia, kermesse enogastronomica dedicata alle varie declinazioni del gusto. Con Cinzia Gizzi, padrona di casa della rubrica di Tgs, oltre all’opinionista Umberto Calaiò e a Giovanni Di Marco, ci saranno Vinny Orlando (fotografo e tifoso rosanero che vive a Budapest e racconta i suoi viaggi e la sua vita attraverso il suo sito Vinny’s World e che con l’Aerial Film Studios è partner ufficiale del Palermo per le riprese aree effettuate con l’ausilio di droni) e Marco Mineo, albergatore di professione e allenatore per passione, amministratore unico della MM Hotels che dal 2017 gestisce anche l’Hotel Villa D’Amato nonché presidente di Assohotel Confesercenti Palermo dal 2019.
Sasà Salvaggio interagirà con lo studio e seguirà la partita da Lampedusa dove è impegnato con il festival Kamalè: come suo solito, imperverserà tra tifosi e ospiti del festival lampedusano. Previsti anche collegamenti con il campo ostacoli della Favorita dove ci sarà l’event director degli Internazionali di Sicilia di Equitazione, Fabrizio Bignardelli, che avrà il suo momento clou domenica 5 ottobre con la Coppa degli Assi. A commentare la partita anche Giuseppe Romano, studente in medicina con una grande passione per i colori rosanero che segue incondizionatamente.
Come sempre non mancheranno i contributi dei tifosi, in questo caso di Mara Saviano, palermitana residente a Torino che andrà a Cesena, e Manfredi Salamone, sfegatato fan rosanero residente a Borgo Valsugana in Trentino. Il pre-gara sarà arricchito dalle immagini che arriveranno dal Manuzzi. Nel post, i commenti a caldo dei due allenatori. Alla postazione interattiva ci sarà Sara Spataro: a lei il compito di raccogliere i messaggi dei tifosi che potranno inviare un messaggio tramite Whatsapp al numero 3351356928.
