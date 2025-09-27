Joronen immacolato, Pohja pericolo pubblico

Imbattuto. Da quando è arrivato in rosanero, Joronen non ha subito un gol. Il Palermo, infatti, ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare giocate (0-0 contro il Frosinone, 2-0 contro Südtirol e Bari) e a Cesena potrebbe registrare più clean sheet consecutivi per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2013 (quattro in quel caso, serie iniziata anche allora con un pareggio a reti bianche). Joronen è entrato in gioco nel secondo turno, complice l’infortunio che ha messo fuori causa Bardi che, invece, aveva subito un gol all’esordio contro la Reggiana. Il portiere finlandese non ha dovuto compiere interventi prodigiosi, ma ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Di sicuro si avvale di una difesa che ha numeri super, il Palermo infatti è la squadra che ha subito meno gol (1) di tutti in Serie B. E qui i meriti sono anche dei centrali difensivi, due dei quali - Bani e Ceccaroni - sono gli unici rosanero che non hanno saltato ancora un minuto in campionato (360’ per entrambi, più i recuperi).

Se un finlandese protegge la porta, ce n’è un altro che prova a «rompere» quelle degli altri. E Pohjanpalo in questo ci riesce benissimo. Il centravanti - oltre ai tre gol già segnati, a un assist e due pali - è anche il giocatore di tutta la Serie B che tira di più: 14 le sue conclusioni di cui cinque finite nello specchio della porta. In questa speciale classifica si segnala anche Ranocchia con 9 tiri, ma purtroppo il n. 10 oggi non ci sarà a causa di un infortunio muscolare che lo terrà fuori per una ventina di giorni. Fra i rosanero, in fatto di tiri, si segnalano anche Le Douaron (6, 4 volte in porta e un gol contro il Bari) e Ceccaroni (anche per lui 6 conclusioni di cui due nello specchio).

Alla voce cross, invece, c’è un assoluto dominatore: si tratta di Augello che ha già messo in mezzo 23 palloni, creando 12 occasioni da gol (come lui anche Ranocchia). È un po’ scesa l’incisività di Pierozzi sulla fascia (11 cross), ma solo perché il n. 27 sta anche giocando da braccetto di destra, lasciando la corsia a Gyasi. In tema di palloni giocati domina Ceccaroni con 272 tocchi, con 191 passaggi di cui l’80% riuscito. Numeri leggermente inferiori per il compagno di reparto Bani che è fermo a 249 palloni giocati, con 172 passaggi e una riuscita però vicina all’85%. L’ex capitano del Genoa è il rosanero che ha fatto più respinte difensive (33). Da segnalare anche i numeri sul fuorigioco: i giocatori del Palermo ci sono finiti solo cinque volte in queste prime quattro partite di campionato con Brunori (2 volte), Pierozzi, Gyasi e Augello.