Il Palermo va sotto ma poi rimedia, e di carattere agguanta un buon pareggio a Cesena

Pari ed emozioni nell’1-1 tra Cesena e Palermo che matura allo stadio Manuzzi. Dopo una mezz'ora di sostanziale equilibrio senza grosse occasioni, la partita si infiamma di colpo: al 31' Klinsmann compie un prodigio sul colpo di testa ravvicinato di Le Douaron, poco dopo è anche il Cesena a creare la sua prima vera chance con Shpendi, che liberato in area da Berti calcia in porta trovando la provvidenziale deviazione di Ceccaroni.
I bianconeri poi trovano anche il vantaggio: Francesconi ruba palla a Pohjanpalo a centrocampo innescando Castagnetti, poi è lo stesso Francesconi a mandare Berti in porta chiudendo uno splendido triangolo. Il 14 del Cesena al momento del tiro viene travolto da Pierozzi, sarebbe rigore ma nell’immediato prosieguo Blesa brucia tutti e trafigge Joronen.
Nella ripresa i romagnoli costruiscono due grosse palle-gol in 2 minuti: dopo 18 secondi Shpendi libera Berti in area per un mancino centrale, poco dopo su azione di contropiede Ciervo manda in porta lo stesso Shpendi, che però a tu per tu con Joronen apre troppo il destro e calcia a lato. Passato lo spavento il Palermo si ricompone e al 54' sfiora il pari con la traversa di Pohjanpalo per poi trovarlo due minuti dopo: cross dalla sinistra di Augello, Palumbo non tocca ma Bani anticipa Adamo e trafigge Klinsmann da dentro l'area. Entrambe le squadre cercano guizzi per segnare il gol-vittoria ma le difese la fanno da padrone per un pareggio giusto che accontenta entrambe le compagini.
CESENA (3-5-2): Klinsmann 6.5; Ciofi 6.5 (40' st Piacentini n.g.), Zaro 6.5, Mangraviti 6.5; Ciervo 7 (25' st Guidi 6), Francesconi 7, Castagnetti 6 (17' st Bastoni 6), Berti 6.5 (25' st Bisoli 6), Adamo 5.5; Blesa 7, Shpendi 5 (17' st Diao 5.5). In panchina: Siano, Ferretti, Amoran, Magni, Celia, Arrigoni, Olivieri. Allenatore: Mignani 6.5.
PALERMO (3-4-2-1): Joronen 6; Ceccaroni 6, Bani 6.5, Augello 5.5; Pierozzi 5.5, Segre 5.5 (1' st Blin 6), Gomes 5.5 (37' st Vasic n.g.), Gyasi 6 (19' st Peda 6); Le Douaron 6 (19' st Brunori 5.5), Palumbo 6.5 (25' st Giovane 6); Pohjanpalo 6. In panchina: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Veroli, Corona. Allenatore: Inzaghi 6.
ARBITRO: Massa di Imperia 6. RETI: 34' pt Blesa, 11' st Bani.
NOTE: giornata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: 14.423, di cui circa 1.500 ospiti. Ammoniti: Zaro, Castagnetti, Blin. Angoli: 2-1. Recupero 1'; 4'. (
(foto Palermo Fc)
Caricamento commenti
Commenta la notizia